سوريا: تابعنا باهتمام قرار العودة للجامعة العربية والمرحلة القادمة تتطلب نهجا عربيا فاعلا

أكدت سوريا متابعتها باهتمام القرار الصادر اليوم عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية، مشيرة إلى أن المرحلة القادمة تتطلب نهجا عربيا فاعلا وبناء على الصعيدين الثنائي والجماعي يستند على قاعدة الحوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة للأمة العربية، وأهمية الحوار والعمل المشترك لمواجهة التحديات التي تواجهها الدول العربية.

وذكرت وزارة الخارجية والمغتربين السورية -في بيان لها أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا)- أن دمشق تابعت التوجهات والتفاعلات الإيجابية التي تجري حاليا في المنطقة العربية والتي تعتقد أنها تصب في مصلحة كل الدول العربية، وفي مصلحة تحقيق الاستقرار والأمن والازدهار لشعوبها.

ولفتت إلى أن سرويا تلقت باهتمام القرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية على مستوى وزراء الخارجية المنعقد في مقر الأمانة العامة للجامعة حول استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس الجامعة وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها اعتبارا من اليوم.

وجددت وزارة الخارجية السورية موقف بلادها المستمر بضرورة تعزيز العمل والتعاون العربي المشترك.