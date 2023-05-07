تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، خلال جولة مفاجئة، انتظام أعمال توريد محصول القمح للصوامع المعدنية بمطاحن مصر الوسطى بحي شرق مدينة أسيوط بسعة تخزينية 30 ألف طن، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده من المحصول منذ بدء موسم الحصاد وحتى الآن ما يزيد عن 20 ألف طن قمح، تحت إشراف اللجنة العليا من مديريتي الزراعة والتموين والجهات المعنية، ورافقه خلال الجولة ممدوح جبر مدير المتابعة الميدانية.

وبدأ المحافظ، جولته المفاجئة، بتفقد أعمال فرز القمح واستلامه من المزارعين والموردين، ثم تابع صوامع الشركة التي تحتوي على 6 خلايا سعة 30 ألف طن كل خلية 5 آلاف طن من القمح وتحتوي حتى الآن على 3 أآاف طن قمح محلي و3600 قمح مستورد.

واطمئن على انتظام عمليات التوريد واستلام القمح من المزارعين بالإجراءات والضوابط المتبعة، وتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة، موجهًا بتسهيل الإجراءات أمام المزارعين وموردي الأقماح، وتذليل أية عقبات تواجههم، وسرعة إنهاء إجراءات تسليم ثمن المحصول للموردين خلال 48 ساعة على الأكثر، مشيرا إلى أن الدولة تولي اهتماما خاصا بمحصول القمح كأحد المحاصيل الاستراتيجية.

وخلال تفقده، أجرى اللواء عصام سعد، حوارًا مع المزارعين والموردين، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول عمليات التوريد وتذليل العقبات أمامهم، مؤكداً لهم حرصه على المتابعة اليومية لتوريد المحصول حتى الانتهاء من انتهاء موسم الحصاد.

وأشار إلى أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بالمحصول، ولا تدخر جهداً في تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين؛ بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم.

وبدوره، وجه أحد المزارعين الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، معربًا عن سعادته بزيادة سعر توريد القمح لـ1500 جنيه للإردب، ويؤكد السعر مناسبا جدًا، مطالبًا المحافظ بتوجيه الشكر إلى الرئيس على ما يقدمه للفلاحين والبسطاء من دعم ورعاية.