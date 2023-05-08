 محافظ كفر الشيخ يبحث مع وفد التنظيم والإدارة توفيق أوضاع الدفعة الثانية من المتعاقدين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظ كفر الشيخ يبحث مع وفد التنظيم والإدارة توفيق أوضاع الدفعة الثانية من المتعاقدين

محمد نصار
نشر في: الأحد 7 مايو 2023 - 11:43 م | آخر تحديث: الأحد 7 مايو 2023 - 11:43 م

عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالتنسيق مع وفد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اجتماعا، لحل مشاكل المتعاقدين بمديريات الصحة والتعليم والجهاز التنفيذي للمحافظة.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، وذلك لفحص توفيق أوضاع المتعاقدين الدفعة الثانية، بمديريات الصحة والتعليم والجهاز التنفيذي للمحافظة.

جاء ذلك على خلفية التواصل بين اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لتوفيق أوضاع المتعاقدين، ووصول لجنة من الجهاز بالقاهرة لبحث أوضاع المتعاقدين.


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