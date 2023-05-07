سفير التشيك بالقاهرة: مصر أهم ثالث دولة سياحية بالنسبة للمواطنين التشيكيين

قال إيفان جوكل سفير التشيك بالقاهرة، إن مصر ثالث أهم دولة سياحية بالنسبة للمواطنين التشيكيين، ويزورها مئات آلاف التشيكيين سنويا، متابعًا أن بين مصر والتشيك تعاون عمره 70 عامًا في مجال علم المصريات.

وأضاف جوكل، مساء اليوم الأحد، خلال مؤتمر صحفي بالمعهد الثقافي الإسباني ثربانتس، على هامش فعاليات عرض أفلام "المدن" التي تعرض كجزء من احتفالات شهر الاتحاد الأوروبي، أن لدى الدولتين علاقات ثقافية عميقة، مرحبًا بزيادة التعاون بين الجانبين على كل الأصعدة التجارية والثقافية والأثرية.

ولفت إلى أن عضوية دولة التشيك في الاتحاد الأوروبي جاء بعد انفصالها عن دول الاتحاد السوفيتي، وتحريرها من السيطرة السوفيتية والأمريكية، فضلًا عن تحتفل في كل عام بذكرى تلك المناسبة.

يذكر أن عروض أفلام الاتحاد الأوروبي تجسد التأمل في العلاقة بين الريف والحضر، وكذا الحياة في المدن بشكل عام.

فيما سيتم عرض 10 أفلام من 8 بلدان أوروبية على مدار أسبوعين في عدد من المراكز الثقافية المنتمية للبلاد المشاركة "ألمانيا، والنمسا، وبلغاريا، وجمهورية التشيك، وسلوفينيا، وإسبانيا، وفرنسا، وإيطاليا".