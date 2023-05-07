 مقتل فتاة وإصابة خمسة أشخاص في إطلاق نار بولاية كاليفورنيا الأمريكية - بوابة الشروق
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مقتل فتاة وإصابة خمسة أشخاص في إطلاق نار بولاية كاليفورنيا الأمريكية


نشر في: الأحد 7 مايو 2023 - 8:51 ص | آخر تحديث: الأحد 7 مايو 2023 - 8:51 ص

 قتلت فتاة تبلغ من العمر 17 عاما وأصيب خمسة أشخاص آخرين في إطلاق نار يوم السبت بمدينة تشيكو، بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وفقا لما ذكرته الشرطة المحلية.

وقالت الشرطة إنه تم نقل الفتاة إلى المستشفي حيث توفيت هناك. كما أصيب خمسة أشخاص آخرين بجروح لا تهدد الحياة.

وتم إطلاق النار على الضحايا خلال حفل خارج حرم جامعة ولاية كاليفورنيا في تشيكو في ساعة مبكرة من صباح السبت. واستجابت الشرطة لإطلاق النار على الفور وتم إلقاء القبض على مشتبه به .

وقالت الشرطة في إفادة صحفية إن إطلاق النار كان حادثا منعزلا على ما يبدو ولا يشكل تهديدا للمجتمع.

ولم يتم الكشف حتى الآن عن أي معلومات بشأن مطلق النار.


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