مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين فى حادث تصادم بمنطقة سيدى عبد الرحمن بمطروح

قال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة والسكان بمطروح، إن شخصين لقيا مصرعهما وأصيب اثنان آخران فى حادث تصادم بين سيارة ملاكى وسيارة نقل، بمنطقة سيدى عبد الرحمن.

وأوضح وكيل وزارة الصحة والسكان بمطروح، أن مستشفى العلمين المركزى استقبل كلا من على عبد الله فرغلي54 عاما، وجمال عبد الحميد غازي 55 عاما من محافظة الجيزة، جثتين هامدتين، ومصابين آخرين جراء حادث تصادم بين سيارة ملاكى وأخرى نصف نقل.

وأكد أنه تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ميدانيا فى مكان الحادث، ونقلهم بسيارات الإسعاف إلى قسم الطواريء والاستقبال بمستشفى العلمين المركزى، لتلقى باقى العلاج، والتحفظ على جثتي الضحيتين، ووضعهما تحت تصرف النيابة العامة، ومفتش الصحة والسكان بمطروح.