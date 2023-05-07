1500 جنيه تراجعا في سعر طن العلف بالسوق المحلية

• عبدالعزيز السيد: ارتفاع سعر الكتكوت يبشر بعودة المنتجين إلى القطاع

انخفضت أسعار الأعلاف بنحو 1500 جنيه بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس الأحد، ليسجل سعر الطن 27.5 ألف جنيه، مقارنة بـ29 ألف جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضى، وفقا لرئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية عبدالعزيز السيد.

وبحسب السيد، فإن سعر الذرة تراجع فى الأسواق المحلية، بنحو 5 آلاف جنيه خلال شهر أبريل الماضى، بعد أن تم تداولها فى البورصة السلعية بسعر يتراوح بين 13.5، و13.8 ألف جنيه فى الطن.

وكانت هيئة السلع التموينية قد تعاقدت فى بداية العام الحالى على شراء 110 آلاف طن ذرة من رومانيا، موزعة على شحنتين، بحسب بيان من الهيئة فى فبراير الماضى.

وأعلن إبراهيم عشماوى، رئيس البورصة السلعية فى مصر، فى منتصف أبريل الماضى، أن الهيئة العامة للسلع التموينية بدأت طرح الذرة الصفراء فى بورصة مصر السلعية، بعد نجاح تداول سلعة القمح.

ويرى السيد أن سعر العلف (منتج نهائى) لم يتراجع بنفس نسبة انخفاض الذرة بسبب استمرار ارتفاع سعر الصويا، والتى تعتبر مكونا رئيسيا لصناعة العلف، متسائلا: «ما المانع من أن تستورد هيئة السلع الصويا وتطرحها فى البورصة السلعية على غرار الذرة»، لافتا إلى أن تلك الخطوة ستساهم فى تراجع كبير لسعر الصويا وبالتبعية انخفاض سعر العلف.

وشدد السيد على ضرورة استمرار هيئة السلع فى استيراد شحنات الذرة لصالحها لمنع تلاعب المستوردين ورفع الأسعار بطريقة غير مبررة، تزيد عن السعر العالمى بنسبة تصل إلى 80%.

وبالنسبة لارتفاع سعر الكتكوت خلال تعاملات الأسبوع الحالى إلى 14 جنيها، مقارنة بـ7 جنيهات الأسبوع الماضى، قال السيد إن هذه الزيادة تدل على زيادة الطلب عليه خلال هذا الأسبوع، وهذا يبشر بعدودة المنتجين مرة أخرى للقطاع وزيادة المعروض فى الفترة المقبلة.

واستقرت أسعار الدواجن فى الأسواق المحلية خلال تعاملات أمس ليسجل سعر الكيلو 65 جنيها عند باب المزرعة، بينما يسجل سعر التجزئة لكيلو الدواجن ما بين 71 و73 جنيها، ويتراوح سعر كيلو البانيه بين 150 و160 جنيها، ويسجل سعر الأوراك ما بين 72 و74 جنيها للكيلو.