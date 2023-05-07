قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن المحفظة الاستثمارية لدى مؤسسة التمويل الدولية IFC، وهي ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص بلغت حوالي 1.3 مليار دولار في العديد من القطاعات ذات الأولوية، مثل الطاقة المتجددة، والإنشاءات، والقطاع المالي، والصناعة، والتعليم، والصحة.



جاء ذلك خلال كلمتها في احتفالية إطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة بين مصر ومجموعة البنك الدولي للفترة من 2023-2027، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء



وأضافت المشاط، أن من أبرز التمويلات التي أتاحتها مؤسسة التمويل الدولية مؤخرًا هي تمويل السندات الخضراء للبنك التجاري الدولي، ومشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية، كما تقدم المؤسسة خدمات استشارية ودعم فني للقطاع الخاص.



وأوضحت المشاط، أن القطاع الخاص حاز على أولوية ملحوظة بتعاملات كافة مؤسسات مجموعة البنك الدولي في مصر وذلك وفقا للأولويات الاستراتيجية لدى الجمهورية الجديدة، ومن أهمها تمكين القطاع الخاص وخلق بيئة تحفيزية تمكنه من المشاركة الفعالة في سياق تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.