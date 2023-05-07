السيطرة على 5 حرائق نشبت بأماكن متفرقة بالجيزة

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، من السيطرة على 5 حرائق نشبت بأماكن متفرقة بنطاق المحافظة، دون وقوع أى إصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، 5 بلاغات منفصلة بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى شارع الكنيسة بمنطقة الهرم، ومنزل بقرية المنصورية في العياط، ومحل تنجيد فى شارع الزهراء بالعمرانية، وسيارة ملاكى في الطوابق فيصل، وسيارة بكوبري العجزية في البدرشين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة مدعومة بسيارات الإطفاء لمحل كل حريق، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران، ومنع امتدادها إلى المجاورات، وسيطرت القوات على الحرائق الخمس.

تحررت المحاضر اللازمة تجاه كل واقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.