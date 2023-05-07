 السيطرة على 5 حرائق نشبت بأماكن متفرقة بالجيزة - بوابة الشروق
الأحد 7 مايو 2023 2:02 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الزمالك بالانسحاب من كأس السوبر المصري أمام الأهلي؟
النتـائـج تصويت

السيطرة على 5 حرائق نشبت بأماكن متفرقة بالجيزة

محمود عبد السلام
نشر في: الأحد 7 مايو 2023 - 1:46 م | آخر تحديث: الأحد 7 مايو 2023 - 1:46 م

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، من السيطرة على 5 حرائق نشبت بأماكن متفرقة بنطاق المحافظة، دون وقوع أى إصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، 5 بلاغات منفصلة بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى شارع الكنيسة بمنطقة الهرم، ومنزل بقرية المنصورية في العياط، ومحل تنجيد فى شارع الزهراء بالعمرانية، وسيارة ملاكى في الطوابق فيصل، وسيارة بكوبري العجزية في البدرشين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة مدعومة بسيارات الإطفاء لمحل كل حريق، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران، ومنع امتدادها إلى المجاورات، وسيطرت القوات على الحرائق الخمس.

تحررت المحاضر اللازمة تجاه كل واقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك