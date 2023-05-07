حقق فريق الداخلية الانتصار على حساب نادي أسوان في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم ضمن مباريات دور 32 لمسابقة كأس مصر، والتي أقيمت أحداثها على أرضية ملعب ستاد بترو سبورت.

ونجح نادي الداخلية في تسجيل الهدف الأول عن طريق ألان كمبيادي في الدقيقة 21 من عمر اللقاء، وعادل إسلام جمال النتيجة في الدقيقة الأول من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول.

وعاد نادي الداخلية للتقدم من جديد عن طريق محمود طلعت في الدقيقة 68، وخطف نادي أسوان هدف التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء، عن طريق مصطفى عبدالرسول.

ونجح نادي الداخلية في خطف الانتصار على حساب أسوان بركلات الترجيح، بنتيجة خمسة أهداف مقابل أربعة.