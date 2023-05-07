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ميدو ينتقد تصريح باتشيكو بشأن مرتضى منصور

زيـاد الميـرغني
نشر في: الأحد 7 مايو 2023 - 12:01 ص | آخر تحديث: الأحد 7 مايو 2023 - 12:01 ص

انتقد أحمد حسام ميدو التصريحات التي أدلى بها جايمي باتشيكو مدرب بيراميدز، عقب لقاء السوبر المصري والذي انتهى بفوز الأهلي بهدفين دون رد.

كان باتشيكو أشار إلى أنه علم لماذا اعتذر مرتضى منصور رئيس الزمالك عن عدم المشاركة في السوبر في إشارة إلى أن بيراميدز تعرض لظلم تحكيمي.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: «تصريحات باتشيكو بصراحة غير موفقة وخارج سياق المباراة».

واختتم: «بيراميدز خسر بسبب أسباب فنية وأخطاء فادحة من المدرب، ولو كنت معترض على المشاركة في المباراة من البداية كنت اعتذرت لإدارة بيراميدز».


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