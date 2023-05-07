 التعليم العالي تعلن عن دورات تدريبية مجانية لتأهيل الطلاب لسوق العمل - بوابة الشروق
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التعليم العالي تعلن عن دورات تدريبية مجانية لتأهيل الطلاب لسوق العمل

يونس درويش
نشر في: الأحد 7 مايو 2023 - 10:58 م | آخر تحديث: الأحد 7 مايو 2023 - 10:58 م
أعلنت منظومة التحول الرقمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن توافر فرص تدريبية مجانية لتأهيل الطلاب لسوق العمل.

ويأتي ذلك في إطار سعي منظومة التحول الرقمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى توظيف الأدوات التكنولوجية بهدف مواكبة التطورات المستمرة، وتحقيقا لأهداف استراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، إن الدورات تعمل على تنمية قدرات الطلاب بعد التخرج لمواكبة سوق العمل، موضحًا أن الإعلان عن الدورات التدريبية يتم عبر قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية للتحول الرقمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

https://twitter.com/DtMohesrEgypt
https://www.instagram.com/dtmohesregypt/
https://www.facebook.com/DtMohesrEgypt

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