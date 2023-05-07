رئيس شعبة السجائر: الأسعار لم تشهد زيادة حتى الآن

قال إبراهيم إمبابي، رئيس الشعبة العامة للدخان والسجائر باتحاد الصناعات، إن الأسعار لم تشهد زيادة في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن زيادتها في المستقبل من عدمه يتوقف على أمر واحد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن الأمر مرتبط بإضافة وزير المالية لضريبة جديدة على السجائر، منوهًا أن كل جنيه يفرض كضريبة يؤدي إلى زيادة بمعدل جنيهين.

وذكر أن المصانع لا تستطيع حساب تكلفتها على سعر صرف الدولار في البنك بمقدار 30.95 جنيه، موضحًا أنها تحسب على السعر في السوق الموازية، لأن البنك المركزي لا يدبر لها العملة الأجنبية لاستيراد المواد الخام.

وأشار إلى أن الصناعة تعتمد بنسبة 100% على الخامات المستوردة؛ بسبب منع زراعة التبغ في مصر، قائلًا إن الموردين في الوقت الحالي، لا يرغبون في توريد المادة الخام لمصر.

ولفت إلى أنه لا يمانع تحديد محافظ البنك المركزي لقيمة الدولار بـ33 جنيهًا أو 35 جنيهًا للعاملين في الصناعة، مضيفًا أنهم يتعاملون على سعر الدولار الموازي بـ39 جنيهًا.

وعن طريقة تعاملهم مع نقص الدولار لاستيراد المادة الخام، عقب: «أضطر أفتح شركة في دبي من أجل التوريد للمورد من دبي، خلينا نبقى صرحاء وبلاش ندفن رأسنا في الرمال»، بحسب تعبيره.