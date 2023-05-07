قالت وزارة الخارجية الأردنية، إن عملية تسليم النائب عماد العدوان، من قبل السلطات الإسرائيلية إلى السلطات الأردنية الأمنية المعنية، بدأت على جسر الملك حسين، صباح الأحد.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشئون المغتربين السفير سنان المجالي إنه «بدأت على جسر الملك حسين عملية تسليم النائب عماد العدوان من قبل السلطات الإسرائيلية إلى السلطات الأردنية الأمنية المعنية».

من جانبه، قرر مجلس النواب الأردني رفع الحصانة عن النائب عماد العدوان، وذلك بحسب ما أفادته الوكالة في خبر عاجل لها.

وفي وقت سابق، قالت القناة 14 العبرية، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قررت الإفراج عن النائب الأردني عماد العدوان، بعد ضغوط أردنية.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام فلسطينية، صباح الأحد، أضافت القناة: «إنه وبعد أسبوعين من الاحتجاز والاستجواب على مزاعم الاحتلال بإدخال سلاح وذهب للضفة الغربية، تقرر الافراج عن النائب الأردني».

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إنه جرى اليوم إلغاء جلسة تمديد اعتقال «العدوان»، التي كان مقررًا عقدها اليوم وبذلك انتهى اعتقاله.

وذكرت الإذاعة العبرية العامة أن المستوى السياسي صادق على الافراج عن النائب الاردني عماد العدوان؛ استجابة لضغوط مارستها المملكة الأردنية، فيما طالبت الحكومة الإسرائيلية بمحاكمته في الأردن وعزله من البرلمان.

وشهر أبريل الماضي، ذكرت تقارير إعلامية عبرية، أن «السلطات الاسرائيلية، ضبطت محاولة تهريب أسلحة عبر جسر اللنبي، على يد عضو برلمان أردني».

وقالت مصادر إسرائيلية إنه «تم ضبط 3 أكياس تضم 12 سلاحا طويلا، و270 سلاحا متعرجا، و167 من نوع مسدس جلوك و100 كيلوغرام من الذهب».

وبحسب العرف السائد، كان من المفترض ألا يتم إجراء التفتيش، إلا أن معلومات وردت للسلطات الإسرائيلية بالتفتيش.