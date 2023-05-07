قال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن من لا يرحب بعودة عضوية سوريا في الجامعة فهو حر في موقفه، وذلك ردا على تعليق وزارة الخارجية الأمريكية التي اعتبرت أن الوقت لم يحن لتعود سوريا للجامعة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة "صدى البلد"، مساء الأحد، إن الواقع يشير إلى أن هناك قرارا جديدا يفتح مرحلة جديدة في التعامل مع الملف السوري من قبل الجامعة العربية.

وأوضح أنه جار إبلاغ سوريا بشكل رسمي بالقرار لأن التواصل لم يكن قائما في الفترة الماضية، لافتا إلى أن القرار يترتب عليه أن الجانب السوري يرشح مندوبا لدى الجامعة وبالتالي تستعيد سوريا إمكانية مشاركتها في كل أنشطة الجامعة على كل المستويات سواء كبار مسئولين أو سفراء أو وزراء أو على مستوى القمة.

ولفت إلى أن قرار عودة عضوية سوريا صدر بالتوافق، وهو أحد مصادر قوة قرارات الجامعة كونها تعكس رأيا عاما عربيا موحدا.

ونوه بأن الفترة الماضية شهدت انخراطا في حوار مطول حوار مطول حول ضرورة متابعة الأمور، لافتا إلى قرار تشكيل لجنة ستتابع عددا من الملفات المهمة.

وأفاد بأن هذه الملفات تعني دولا أخرى وتحديدا دول الجوار التي تأثرت كثيرا بالأوضاع في سوريا، بجانب ملفات مثل عودة اللاجئين والتسوية السياسية.

وفي التاسع عشر من مايو الجاري، متى تعقد القمة العربية في جدة بالسعودية، سيكون بإمكان الرئيس السوري بشار الأسد الجلوس على مقعد سوريا في الجامعة العربية بعدما ظل خاويا على مدار 12 سنة، بعدما عُلِّقت عضوية دمشق في أعقاب الحرب الأهلية التي عصفت بالبلاد.