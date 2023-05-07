داعب مدحت شلبي المعلق الرياض، الإعلامية لميس الحديدي، أثناء تعليقه على فوز النادي الأهلي بكأس السوبر على نظيره نادي بيراميدز بهدف دون مقابل.

وسألها خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «كلمة أخيرة»، والمذاع على قناة «أون»، مساء السبت، قائلًا: «إنتِ أهلاوية وعمرو زملكاوي بتتفرجوا إزاي»، لترد: «مبنتفرجش مع بعض أبدًا، هو في الرياض وأنا كنت في مصر».

ورد: «كويس أنه في الرياض»، لترد ضاحكة: «أنا قاعدة بهلل وبهيس، بس لما بيكون في ماتش سوا مبنتفرجش مع بعض، واحنا الاتنين مش متعصبين وكل واحد منحاز لفريقه وهفضل أهلاوية وهو هيفضل زملكاوي، المهم إن الولد أهلاوي»- بحسب تعبيرها.

يذكر أن النادي الأهلي، توج ببطولة كأس السوبر المصري عن موسم 2021-2022 بعد الفوز على نادي بيراميدز بهدف للا شيء، أحرزه علي معلول من ضربة جزاء، في المباراة التي أقيمت بإستاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

بهذا الفوز يرتفع رصيد بطولات الأهلي إلى 146 بطولة. على المستوى المحلي فاز الأهلي بـ42 بطولة للدوري العام، و38 بطولة لكأس مصر، و13 بطولة لكأس السوبر، و7 بطولات في كأس السلطان حسين، و16 بطولة لدوري القاهرة، وبطولة واحدة لكأس الجمهورية العربية المتحدة، وبطولة واحدة لكأس الاتحاد المصري.