بوليتيكو: تبادل المعلومات المخابراتية استراتيجية واشنطن لتقييد النفوذ الروسي في إفريقيا

في ظل توسع مجموعة "فاجنر" شبه العسكرية الروسية في الدول الأفريقية، كشف تقرير لمجلة "بوليتيكو" الأمريكية، أن الإدارة الأمريكية تستخدم إحدى استراتيجياتها المهمة، وهي مشاركة المعلومات المخابراتية الحساسة مع الحلفاء في أفريقيا، في محاولة لثني الدول عن الشراكة مع فاجنر.

وأضاف التقرير أن الإدارة استخدمت هذه الاستراتيجية بوتيرة متزايدة في الأشهر التي سبقت الحرب الروسية الأوكرانية، وأنها تهدف لتنبيه الحلفاء إلى التهديدات التي تلوح في الأفق، وإخطار الخصوم بأن الولايات المتحدة تعرف ما يفعلونه.

ووفق تصريحات لـ4 مسئولين أمريكيين مطلعين على الأمر، فإن هذه الاستراتيجية جزء من حملة أوسع لمنع روسيا من الحصول على موطئ قدم اقتصادي وعسكري في دول أفريقية، بما في ذلك تلك التي عملت سابقًا مع الولايات المتحدة.

وشاركت الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة معلومات مخابراتية تتعلق بخطة فاجنر المزعومة لاغتيال رئيس تشاد وكذلك محاولاتها للوصول إلى مواقع استخراج الموارد الطبيعية الرئيسية والسيطرة عليها في دول مثل السودان وإفريقيا الوسطى، بحسب المجلة.

وقال المسئولون إن الهدف هو تنبيه المسؤولين الأفارقة بالخطورة المحتملة من التعاون مع فاجنر على المدى الطويل، على الرغم من وعودها بإحلال السلام والأمن في البلدان التي تواجه اضطرابات سياسية وأعمال عنف، على حد قولهم.

وأشارت المجلة إلى أن مكتب مدير المخابرات الوطنية الأمريكية ووكالة المخابرات المركزية ومجلس الأمن القومي رفضوا التعليق على استراتيجية الإدارة، وكذلك لم يستجب المسؤولون الروس للتعليق على علاقة أنشطة فاجنر في أفريقيا.

ويأتي تصعيد مشاركة الإدارة الأمريكية للمعلومات المخابراتية بعد أكثر من عام من التوترات المتصاعدة بين واشنطن وموسكو. الأمر الذي يسلط الضوء على مدى امتداد المواجهة بين الولايات المتحدة وروسيا إلى ما وراء ساحة المعركة في أوكرانيا، وتحديدا إلى أفريقيا.

ويقول مسئولون بإلادارة الأمريكية إن روسيا تستخدم فاجنر كوكيل لإبرام الصفقات والمساعدة في تحقيق تقدم نيابة عن الكرملين، وأن الإدارة ترى أن فاجنر والكرملين يشكلان تهديدًا طويل الأمد لمصالح الولايات المتحدة في القارة.

من جانبه، قال أحد المسئولين الأمريكيين: "أفضل طريقة لمحاربة فاجنر هي الحقيقة"، مضيفا: "يمكننا العثور على معلومات موثوقة تقوض التأثير الخبيث لفاجنر".

وتنخرط مجموعة فاجنر بشكل متزايد في بلدان وسط أفريقيا كقوة أمنية تحمي وتعزز القادة السياسيين المحليين، بحسب التقرير.

وعلى مدار العام الماضي، شاركت الولايات المتحدة الحلفاء معلومات مخابراتية حساسة حول تحركات وعمليات فاجنر في ساحة المعركة بأوكرانيا.

وتحدث المسئولون عن وحشيتها في مدينة باخموت، وشرائها أسلحة من كوريا الشمالية.

ولفت التقرير إلى أن المسؤولين الأمريكيين شاركوا في الأشهر الأخيرة في محادثات مع مسؤولين في أفريقيا الوسطى وتشاد ورواندا وبوركينا فاسو وجمهورية الكونغو الديمقراطية لتبادل المعلومات المخابراتية الأمريكية المتعلقة بفاجنر.

وحثت واشنطن المسؤولين في البلدان على عدم الشراكة مع فاجنر، ليس فقط بسبب المخاوف الأمنية طويلة الأجل المحتملة التي قد تمثلها للولايات المتحدة ولكن أيضا بسبب التأثير الذي يمكن أن تحدثه تصرفات المجموعة في أفريقيا على ساحة المعركة في أوكرانيا.

ويخشى المسئولون الأمريكيون من أن فاجنر قد تستخدم الأرباح التي تجنيها من امتيازات التعدين وعقود العمل الأخرى في أفريقيا لمساعدة جهود الحرب الروسية.

وبحسب التقرير، ازدادت مخاوف الولايات المتحدة بعد رحيل القوات الفرنسية من دول مثل مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى، حيث اكتسبت فاجنر موطئ قدم أكبر، وأبرمت صفقات مع المسؤولين المحليين.

والشهر الماضي، أبلغ المسئولون الأمريكيون، مسئولين حكوميين في تشاد أن فاجنر كانت تطور عملية لزعزعة استقرار الحكومة الانتقالية في البلاد من خلال تقديم الدعم المادي للمتمردين لتنفيذ مؤامرة من المحتمل أن تقتل الرئيس الانتقالي محمد إدريس ديبي.

ولم يكن هدف الإدارة هو مشاركة المعلومات المخابراتية للمسؤولين التشاديين، بل كان أيضًا الكشف عنها علنًا من خلال وسائل الإعلام كوسيلة لإفشال عملية فاجنر، بحسب المجلة.

بدورها، نفت روسيا المزاعم حول مؤامرة قتل ديبي.

ونوهت "بوليتيكو" بأنه من غير الواضح ما إذا كانت استراتيجية الولايات المتحدة الأوسع لمواجهة روسيا في إفريقيا ستنجح، حيث لم تقطع الحكومات الأفريقية المتعاونة مع فاجنر مثل جمهورية إفريقيا الوسطى، العلاقات حتى الآن.