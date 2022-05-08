زياد بهاء الدين: نريد برنامج إصلاح اقتصاد وطني مصري

أكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، أن الاجتماعات بين مصر وصندوق النقد، بشأن تقييم المرحلة الماضية من برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ تأجلت -لكنها لم تتوقف- نظرًا لأن نتيجة وتيرة الإصلاح لم تكن كافية.

وقال خلال لقاء ببرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر فضائية القاهرة والناس، مساء السبت: «في كافة الأحوال الإرجاء في صالحنا»، مؤكدا أنه فرصة للحكومة نحو مزيد من تطبيق بعض الإصلاحات الاقتصادية.

وناشد نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق؛ بضرورة وضع برنامج إصلاح وطني مصري خالص، قائلا: «عايزين برنامج إصلاح وطني بتاعنا إحنن يأخذ في الاعتبار توجيهات الصندوق، لكن هناك اعتبارات داخلية أخرى، لأن برنامج الصندوق ليس برنامج إصلاح وطني».

وشدد على ضرورة تخارج الجهات السياسية والقوات المسلحة من النشاطات الاقتصادية؛ من أجل خلق مجال تنافسي يساعد القطاع الخاص على العمل بحرية دون وضعه في موضع منافسة غير متكافئة من جانب الدولة، وإرسال رسالة قوية للمجتمع الاقتصادي الدولي بجدية الموقف.

وتابع: «في الفترة الأخيرة الحديث عن تخارج الدولة؛ أصبح أكثر من اللازم وأمر مبالغ ومقلق، فلا يوجد دولة في العالم لا تتدخل في اقتصاد بلدها، والدولة المصرية عليها واجب في الصناعات الاستراتيجية والتموينية وأنشطة أخرى طويلة المدى لا يستطيع القطاع الخاص أن يتحمل مخاطرها».