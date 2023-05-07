الخارجية: لا علاقة لعودة سوريا للجامعة العربية بالمنهج الشامل لحل الأزمة

قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن اجتماع وزراء الخارجية العرب، الذي انعقد اليوم السبت، اجتماعًا استثنائيًا ومُهمًا للغاية، مؤكدًا أن مصر لها دور كبير ومحوري في التعامل مع الأزمة السورية.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «بالورقة والقلم»، تقديم الإعلامي نشأت الديهي، والمذاع على قناة «تن»، مساء السبت، أن مصر كان لها دور أساسي في الدعوة مع المملكة العربية السعودية، لهاتين الدورتين المتمثلتين في التعامل مع الأزمة السورية، والأخرى التي تهتم بالأزمة السودانية.



وأشار إلى أنه فيما يخص الأزمة السورية، فهناك هناك جهد كبير لمحاولة إيجاد حل أو معالجة من الدول العربية للأزمة، إلا أن الطرف الأكثر معاناة منذ بداية الأزمة هو الشعب السوري، مؤكدًا أن هذا هو الدافع للجامعة بإيجاد اقتراب عملي تمثل في عودة العضوية لسوريا.



ولفت إلى أن هذا الاقتراب السوري من الحاضنة العربية اتضح في بيان عمان، الذي يتضمن منهج متكامل في التعامل مع الأزمة السورية من جميع الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية بالإضافة إلى تطبيق ما يسمى بمنهجية خطوة مقابل خطوة.



وذكر أنه لا توجد علاقة بين قرار عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية وبين المنهجية الشاملة لحل الأزمة السورية، موضحًا أن الدول العربية مكلفة بمتابعة التعامل مع هذه الأزمة وأن تكون حلقة وصل بين الحكومة السورية وجامعة الدول العربية بالمتابعة مع الأطراف الدولية لأنها الأزمة السورية تعد أزمة عالمية.