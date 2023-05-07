 المركز الوطني للزلازل في سوريا: تسجيل هزة أرضية بقوة 4.8 درجة بلواء اسكندرون - بوابة الشروق
الأحد 7 مايو 2023 2:50 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الزمالك بالانسحاب من كأس السوبر المصري أمام الأهلي؟

النتـائـج تصويت

المركز الوطني للزلازل في سوريا: تسجيل هزة أرضية بقوة 4.8 درجة بلواء اسكندرون

هديل هلال
نشر في: الأحد 7 مايو 2023 - 12:45 م | آخر تحديث: الأحد 7 مايو 2023 - 12:45 م

أعلن المركز الوطني للزلازل في سوريا، اليوم الأحد، تسجيل هزة أرضية بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر في لواء اسكندرون، شمال سوريا.

وقال المركز في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الأحد، إن الهزة الأرضية وقعت في الساعة 11:36 صباحًا «بالتوقيت المحلي»، شمال غرب إدلب بـ٦٠ كم على عمق ٤ كم.

وشعر سكان حلب واللاذقية بالهزة الأرضية، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السورية «سانا».

من جهته، قال مركز إدارة الطوارئ والكوارث التركي «آفاد»، إن هزة أرضية بقياس 4.7 على مقياس ريختر ضربت هاتاي جنوب تركيا، ومركزها مدينة كيريخان على عمق 7.4 كلم، عند الساعة 11:36 قبل ظهر اليوم الأحد.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك