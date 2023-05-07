العاصمة الإدارية تبحث مع شنايدر إلكتريك إنشاء شركة خاصة لتوزيع الكهرباء وأكاديمية تدريب

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استقبل المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، اليوم، رئيس مجلس إدارة شركة شنايدر إلكتريك العالمية، والوفد المرافق له.

واستهل رئيس مجلس إدارة شركة شنايدر إلكتريك اللقاء بإبداء إعجابه بما جرى تنفيذه من مشروعات مختلفة بالعاصمة الإدارية، خاصة ما يتعلق بالتوسع في استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة والأخذ بعناصر الاستدامة في هذا المشروع، بحسب بيان لشركة العاصمة الإدارية.

وتناول اللقاء فكرة إنشاء شركة خاصة لتوزيع الكهرباء، بالإضافة إلى إنشاء "أكاديمية شنايدر" بغرض تدريب الكوادر الفنية من خلال استخدام التقنيات الحديثة مع دراسة إمكانية شراء مبنى يصلح مقرا لشركة شنايدر إلكتريك العالمية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتلا اللقاء جولة ميدانية شملت عددا من المشروعات شملت التعرف على مقر شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية الجديد ومبنى رئاسة مجلس الوزراء والحي الحكومي.