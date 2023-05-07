 مصرع طفل وعجوز إثر انهيار منزل من 3 طوابق بالشرقية - بوابة الشروق
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مصرع طفل وعجوز إثر انهيار منزل من 3 طوابق بالشرقية

فاطمة علي
نشر في: الأحد 7 مايو 2023 - 3:54 ص | آخر تحديث: الأحد 7 مايو 2023 - 3:54 ص

لقى طفل وعجوز مصرعهما، فيما أصيب والد الطفل باشتباه كسر بالعمود الفقري؛ إثر وقوع حادث انهيار منزل من 3 طوابق في قرية المانسترلي التابعة لمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارا يفيد بوقوع حادث انهيار منزل في قرية المانسترلي بمركز أبو كبير. انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين انهيار منزل مكون من 3 طوابق في قرية المانسترلي بجوار محطة وقود بالمنطقة، فيما تم استخراج جثة الطفل محمد ابراهيم صلاح، 12 سنة، وتبين إصابة والده ابراهيم صلاح محمد عبدربه، 43 سنة، باشتباه كسر بالعمود الفقري، وتم استخراج جثة محمد محمد العربي، 85 سنة.

تم نقل المصاب إلى مستشفى أبو كبير المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، ونقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتى في المستشفى والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة، التي أخطرت لمباشرة التحقيقات.

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