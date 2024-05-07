قال مسئول إسرائيلي، اليوم الثلاثاء إن وفدا من دولة الاحتلال وصفه بأنه «متوسط المستوى» سيسافر إلى مصر خلال ساعات لتقييم مدى إمكانية إقناع حركة حماس بتغيير موقفها بخصوص مقترح وقف إطلاق النار.

وقال المسئول الإسرائيلي في تصريحات لوكالة رويترز، أن ما سماه «العرض المقدم» من حركة حماس غير مقبول بالنسبة لإسرائيل.

وأضاف: «الوفد مكون من مبعوثين متوسطي المستوى. وإذا تم التوصل إلى اتفاق حقيقي في المستقبل القريب، سيترأس كبار المسئولين الوفد».

وكانت حركة حماس قد أعلنت مساء الاثنين، أن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية أبلغ مصر وقطر موافقة الحركة على مقترح البلدين الوسيطين بشأن اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل في قطاع غزة.

فيما ادعى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن المقترح الذي وافقت عليه حماس بعيد كل البعد عن تلبية متطلبات تل أبيب.