ضبط 6 عاطلين بحوزتهم مخدرات بقيمة 550 ألف جنيه خلال حملة في كفر الشيخ

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ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات القبض على 6 عاطلين بحوزتهم مخدرات بقيمة 550 ألف جنيه خلال حملة في كفر الشيخ.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن كفرالشيخ اتجار عدة عناصر إجرامية فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرة مركز شرطة (سيدي سالم) بمديرية أمن كفرالشيخ مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط 3 عاطلين بحوزتهم (5,5 كيلو حشيش، سلاح أبيض)، كما ضبُط 3 عاطلين بحوزته (2 كيلو هيروين ).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 550 ألف جنيه تقريبا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.