قيادي في حماس: الاحتلال يماطل في الموافقة على اتفاق الهدنة لتبرير الدخول إلى رفح

قال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو، إن الحركة ناقشت مقترح الوسطاء لوقف إطلاق النار في غزة داخل أروقتها مع الفصائل الشريكة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الثلاثاء، أن الحركة أبلغت الوسطاء بموافقتها الواضحة على المقترح، أمس الاثنين.

وذكر أن «وفدًا من قيادة الحركة وصل إلى القاهرة قبل ساعتين لاستكمال المباحثات»، منوهًا أن الاحتلال يماطل في الموافقة على الاتفاق لتبرير دخوله إلى مدينة رفح الفلسطينية.

وأكمل: «الاحتلال يعطل كل الاتفاق لأن نتنياهو يرى أن الوصول إلى اتفاق لا يصب في صالحه، وسيثبت أنه فشل في تحقيق أي من الإنجازات التي وعد بها الجمهور الإسرائيلي».

وصرح بأن وفد الحركة سيناقش في القاهرة موعد إتمام هذا الاتفاق وبدء تنفيذه، وسيتباحث حول مجموعة من الرتوش المتبقية، مؤكدًا أن المقترح المقدم كامل ويتناول قضايا تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار وعودة النازحين وفك الحصار.

ونوه أن «حديث الاحتلال عن التغييرات في المقترح المقدم شكل من أشكال الخداع»، مضيفًا: «نحن قدمنا من قبل أوراقًا في 14 مارس و13 أبريل، ثم قدم الوسطاء المقترح الأخير، هناك 3 أطراف هي: مصر وقطر والولايات المتحدة ضامنة للاتفاق، ونحن وافقنا على ذلك».