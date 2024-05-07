بوتين يؤدي اليمين الدستورية اليوم لتولي رئاسة روسيا لفترة خامسة

من المقرر أن يؤدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليمين الدستورية لتولى رئاسة روسيا لفترة خامسة لمدة ستة أعوام اليوم الثلاثاء، وذلك بعد تحقيق فوز ساحق خلال الانتخابات التي أجريت في مارس الماضي، وانتقدها المراقبون في الخارج على أساس أنه تم التلاعب بها بصورة كبيرة.

ومن المتوقع أن يؤدي بوتين اليمين الدستورية خلال مراسم في الكرملين في موسكو، في حضور كبار الساسة وضيوف بارزين آخرين.

وهيمن بوتين / 71 عاما/ على السياسة الروسية خلال الـ24 عاما الماضية، وقد سعى لإعادة بناء القوة الروسية والهيمنة على الدول المجاورة.

وقد حصل بوتين على 87% من الأصوات في الانتخابات التي شابتها مزاعم التزوير، كما لم يتم السماح لأي مرشح معارضة حقيقي بالترشح أمام بوتين.