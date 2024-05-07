قال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو، إن الاحتلال يشن عملية برية في مدينة رفح الفلسطينية، ويسيطر على المعبر من الجانب الفلسطيني.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الثلاثاء، أن الاحتلال أوقف كل أنواع المساعدات التي تدخل إلى القطاع بعد سيطرته على المعبر.

ونوه أن «الاحتلال يتحدث بلسان مع الوسطاء ويخطط لشيء آخر تمامًا في رفح»، مضيفًا: «نحن مستعدون لكل الاحتمالات، إذا ما أراد الاحتلال معركة في رفح فسندافع عن شعبنا وستكون هناك مقاومة قوية ومكثفة للاحتلال كما يحدث الآن».

ولفت إلى أن الحركة على الجانب الآخر أرسلت وفدها المفاوض إلى القاهرة لاستكمال ما بدأه على مدار الأيام الماضية، معقبًا: «الكرة في ملعب الاحتلال الآن، نحن أبلغنا موافقتنا من جانبنا، والإدارة الأمريكية يجب أن تضمن مواقف وسلوك الاحتلال».

وأشار إلى أن «الوضع في قطاع غزة على مدار 7 أشهر ماضية شديد الصعوبة»، قائلًا إن «الشعب الفلسطيني عاش أيامًا شديدة الألم لكنه كان صامدًا وثابتًا».

وأكمل: «الشعب الفلسطيني لديه من رباطة الجأش ما أذهل به العالم، ومازال يمتلك ما يذهل به العالم، لكننا حريصون أن نريح شعبنا من العدوان الغاشم للاحتلال».