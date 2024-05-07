السفير ماجد عبد الفتاح: إسرائيل تتطالب بتنازلات من حماس دون مقابل ‏

أشاد السفير ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، بالجهود الكبيرة ‏التي تبذلها مصر للتوسط لإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا أن الأوساط بالأمم ‏المتحدة تقدر هذه الجهود المضنية وتترقب رد الفعل الإسرائيلي على موافقة حماس للمقترح ‏المصري للهدنة‎.‎

وأعرب خلال تصريحات لـ «القاهرة الاخبارية» ليل الإثنين/الثلاثاء، عن أمله في أن يكون الرد ‏الإسرائيلي إيجابيًا، مشيرًا إلى أن العالم يتطلع إلى ممارسة الولايات المتحدة ضغوطها على ‏إسرائيل؛ من أجل إرغامها على القبول الصفقة.‏

وأشار إلى أن تصريحات السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بـ «أن هناك ‏مناورات إسرائيلية بعد قبول حماس بالهدنة»؛ تعكس حالة عدم الثقة في نوايا الحكومة الإسرائيلية ‏فيما يتعلق بالمفاوضات الجارية للهدنة.‏

وأكد أن المفاوضات لا تجري بحسن النية المطلوبة من الجانب الإسرائيلي، موضحا أن الاحتلال ‏الإسرائيلي يطلب من حركة حماس تقديم تنازلات متكررة دون تقديم أي تنازلات مقابلة من ‏إسرائيل تسمح بالتوصل إلى صفقة عادلة تضمن عدم عودة إسرائيل لمهاجمة غزة بعد إطلاق ‏سراح المحتجزين، قائلا «على الحكومة الإسرائيلية أن يكون لديها الشجاعة للموافقة على ‏العرض». ‏

وحذر من تفاقم الوضع الإنساني في غزة، لافتا إلى أن تقارير برنامج الأغذية العالمي تفيد بوجود ‏حالة مجاعة في شمال القطاع بدأت تنتقل إلى الجنوب، معربا عن قلقه البالغ إزاء العمليات ‏العسكرية الإسرائيلية قرب معبري كرم أبو سالم ورفح، والتي تعيق وصول أعداد كبيرة من ‏المساعدات الإنسانية.‏