الري: تأهيل 3230 كيلومتر ترع بمراكز المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة

انتهت وزارة الموارد المائية والري من تأهيل 3230 كيلومتر ترع بمراكز المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، وجار استكمال تنفيذ 770 كيلومتر أخرى، بإجمالي 4 آلاف كيلومتر.

يأتي ذلك في تقرير تلقاه الدكتور هاني سويلم وزير الري عن موقف المشروعات المائية الجاري تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية "حياه كريمة".

وقال سويلم، في بيان له اليوم الثلاثاء، إن الوزارة تؤدي دورا محوريا في تنفيذ مبادرة حياة كريمة، منذ انطلاقها في يناير 2019، خاصة أن مشروعات الموارد المائية ذات أهمية بالغة في تحقيق التنمية المستدامة باعتبار أن المياه عنصر رئيسي في جميع المشروعات التنموية.

وأضاف أن الوزارة ساهمت في مبادرة "حياه كريمة" من خلال تنفيذ مشروعات متنوعة في مجالات حماية جوانب نهر النيل والحماية من أخطار السيول والتحول لاستخدام الطاقة الشمسية في رفع المياه من الآبار، حيث ساهمت هذه المشروعات في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين بمراكز المبادرة.

وتابع: كما تشارك وزارة الري بشكل بارز في مبادرة "حياة كريمة" من خلال توفير قطع أراضي منافع الري لإقامة منشآت خدمية عليها لخدمة الأهالي بمراكز المبادرة.

وأشار سويلم إلى أن الوزارة دبرت 147 قطعة من الأراضي منافع الري بمساحة تجاوز 4219 ألف متر مربع بمحافظات "سوهاج، والمنوفية، وقنا، والمنيا، ودمياط، وأسوان، والأقصر، وأسيوط، والبحيرة، والدقهلية، وكفر الشيخ، وبني سويف، والإسماعيلية، والفيوم، والجيزة، والقليوبية" لإقامة 188 مشروعا خدميا في إطار المبادرة، مثل: "مراكز شباب - محطات رفع - محطات معالجة - مدارس - وحدات صحية - نقاط إسعاف - نقاط شرطة - مطافئ - مجمعات خدمية ومكاتب بريد - مواقف - جمعيات زراعية - مجمعات خدمية وزراعية".