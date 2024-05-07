الرئاسة الفلسطينية: العرض المصري القطري للهدنة كشف زيف السياسة الإسرائيلية والأمريكية

طالب الدكتور نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، بالوقف لإطلاق النار على قطاع ‏غزة، مشددا أن استمرار الحرب سيؤدي إلى إبادة الشعب الفلسطيني.‏

وأشار خلال تصريحات لـ«القاهرة الإخبارية»، ليل الإثنين، إلى ترحيب الرئيس محمود عباس ‏على الفور بقبول حركة حماس للعرض المصري القطري للهدنة، مضيفا أن المشكلة الأساسية ‏تكمن في عدم صدق وجدية إسرائيل والإدارة الأمريكية التي تدعم الاحتلال بالمال والسلاح بوقف ‏الحرب.‏

وشدد على ضرورة قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، بما تحتويه من مقدسات مسيحية ‏وإسلامية، قائلا: «لم يقف أحد مع إسرائيل سوى أمريكا، الولايات المتحدة هي إسرائيل، والعرض ‏المصري القطري والذي قبلت به حماس كشف زيف وتضليل السياسة الإسرائيلية والأمريكية». ‏

وصرح بأن المخطط الإسرائيلي الدائم يتجه نحو منع إقامة دولة فلسطينية، بينما تقتصر أهداف ‏الولايات المتحدة على حماية أمن إسرائيل دون سواها، موضحا أن العائق الأساسي يكمن في ‏استخدام الولايات المتحدة حق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن، والذي يحول دون الاعتراف ‏بقيام دولة فلسطينية‎.‎

وأوضح أن إسرائيل كيانا لا يمكن أن يبقى لحظة واحدة من دون الحماية الأمريكية، داعيًا الأمة ‏العربية إلى بذل كل الجهود للضغط على الولايات المتحدة؛ من أجل إرغام حكومة الاحتلال ‏بالقبول بالعرض المصري القطري لوقف الحرب.‏