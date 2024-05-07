الرئاسة الفلسطينية: العرض المصري القطري للهدنة كشف زيف السياسة الإسرائيلية والأمريكية

طالب الدكتور نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، بالوقف لإطلاق النار على قطاع غزة، مشددا أن استمرار الحرب سيؤدي إلى إبادة الشعب الفلسطيني.
وأشار خلال تصريحات لـ«القاهرة الإخبارية»، ليل الإثنين، إلى ترحيب الرئيس محمود عباس على الفور بقبول حركة حماس للعرض المصري القطري للهدنة، مضيفا أن المشكلة الأساسية تكمن في عدم صدق وجدية إسرائيل والإدارة الأمريكية التي تدعم الاحتلال بالمال والسلاح بوقف الحرب.
وشدد على ضرورة قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، بما تحتويه من مقدسات مسيحية وإسلامية، قائلا: «لم يقف أحد مع إسرائيل سوى أمريكا، الولايات المتحدة هي إسرائيل، والعرض المصري القطري والذي قبلت به حماس كشف زيف وتضليل السياسة الإسرائيلية والأمريكية».
وصرح بأن المخطط الإسرائيلي الدائم يتجه نحو منع إقامة دولة فلسطينية، بينما تقتصر أهداف الولايات المتحدة على حماية أمن إسرائيل دون سواها، موضحا أن العائق الأساسي يكمن في استخدام الولايات المتحدة حق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن، والذي يحول دون الاعتراف بقيام دولة فلسطينية.
وأوضح أن إسرائيل كيانا لا يمكن أن يبقى لحظة واحدة من دون الحماية الأمريكية، داعيًا الأمة العربية إلى بذل كل الجهود للضغط على الولايات المتحدة؛ من أجل إرغام حكومة الاحتلال بالقبول بالعرض المصري القطري لوقف الحرب.