قيادي في حماس: لا وقف لإطلاق النار إذا استمر العدوان

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إن الحركة لن توقف إطلاق النار إذا استمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدًا أن «المقاومة سترد على العدوان؛ من أجل دحره».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء، أن «وفد الحركة توجه إلى القاهرة بهدف تأكيد استمرار عملية التفاوض والعملية السياسية؛ لإلزام إسرائيل بالموافقة على الاتفاق ووضع الترتيبات العملية لذلك».

وأكمل: «الكرة في ملعب إسرائيل والإدارة الأمريكية، فالنص الذي وافقنا عليه كان معتمدًا من الوسطاء جميعًا بما فيهم الجانب الأمريكي، قبل أن يقدم إلينا».

وعن المتداول بشأن إدارة معبر فح، أكد أن الحركة لم تتلق شيئًا بخصوص هذا الملف، مؤكدًا أن «المعبر فلسطيني – مصري، ولا تريد الحركة أن يديره إلا الفلسطينيون».

واستطرد: «هذا أمر واضح ومحسوم وعبرنا عنه مرارًا ونؤكده، لماذا نحتاج شركة أمريكية لإدارة المعبر من طرفنا الفلسطيني؟! هذه أفكار تعبر عن عنصرية واستعلاء على الشعب الفلسطيني وعدم تقدير لقدراته التي رآها العالم يوم 7 أكتوبر وفي إدارة شئونه».