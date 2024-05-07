 رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية يبحث مع رئيسة الوزراء الإيطالية التعاون الثنائي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية يبحث مع رئيسة الوزراء الإيطالية التعاون الثنائي

طرابلس - قنا
نشر في: الثلاثاء 7 مايو 2024 - 5:35 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 مايو 2024 - 5:35 م

بحث عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم، مع جورجيا ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية، التي تزور طرابلس حاليا، سبل تعزيز آفاق التعاون بين البلدين.

واستعرض الجانبان، خلال لقاء بينهما، عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما ملف الهجرة غير الشرعية.

كما شهدا التوقيع على ثلاث اتفاقيات للتعاون بين البلدين في مجالات الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي والرياضة والشباب.

وكانت ميلوني قد وصلت، في وقت سابق من اليوم، إلى طرابلس في زيارة إلى رسمية، يرافقها وزراء الصحة، والجامعات والبحث العلمي، والرياضة والشباب، في حكومتها.

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