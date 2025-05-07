رئيس الوزراء الأسترالي يعتزم زيارة إندونيسيا في أول جولة خارجية له منذ إعادة انتخابه

قال رئيس الوزراء الأسترالي المُعاد انتخابه حديثا، أنتوني ألبانيزي، اليوم الأربعاء، إنه يعتزم زيارة إندونيسيا الأسبوع القادم للتأكيد على أهمية العلاقة الثنائية الهامة بين البلدين.

وقال ألبانيزي إنه سيلتقي الرئيس برابوو سوبيانتو في 14 مايو / آيار، أي بعد يوم واحد من أداء حكومته الجديدة اليمين الدستورية.

وأوضح ألبانيزي في مقابلة مع هيئة الإذاعة الأسترالية بأن "هذه الزيارة بمثابة إشارة إلى منطقتنا بشأن مدى الأهمية التي نوليها لهذه المنطقة، فنحن في منطقة ستسجل أسرع نمو في العالم على مدى تاريخ البشرية".

وقال ألبانيزي عن سوبيانتو بأنه "صديق مقرب لي على المستوى الشخصي، إلى جانب العلاقات الوثيقة بين بلدينا، فنحن لا تربطنا أي علاقة أهم من علاقتنا مع إندونيسيا، ولدينا علاقة اقتصادية مهمة معها".

وأضاف ألبانيزي بأن: "إندونيسيا ستصبح رابع أكبر اقتصاد في العالم، ولدينا أيضا علاقة مهمة معها في مجالي الدفاع والأمن".

وكان حزب العمال، الذي يتزعمه ألبانيزي وينتمي إلى تيار يسار الوسط، قد فاز بولاية ثانية مدتها ثلاث سنوات، بعد فوز حاسم في الانتخابات التي جرت يوم السبت الماضي.