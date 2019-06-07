أغلقت مدينة أورلاندو الواقعة بولاية فلوريدا الأمريكية منتزه "فولكانو المائي"، بعد تعرض الضيوف والعاملين إلى الصعق بالكهرباء في عطلة الأسبوع الماضي.

وقال توم شرودر، المتحدث باسم المدينة، إن عددًا من الموظفين تم نقلهم إلى المستشفى، مؤكدًا في حديثه لـ"فوكس نيوز"، أن منتزه فولكانو حدث به بعض المشاكل الفنية.

وأوضح أن الحديقة أغلقت حتى تنتهي أعمال إصلاح الأعطال فيها، لكنه رفض ذكر سبب إرسال الموظفين لتلقي العلاج، واكتفى بقول أنهم الآن في حالة صحية جيدة وغادروا المستشفى.

ووفقًا لقناة "Fox News"، فإن البعض نشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشورات حول ما حدث بالمنتزه، مؤكدين أن عدد من الموظفين والزوار تعرضوا لصدمات كهربائية.

وأوضحت سارة كارولينو- أحد الزوار التي صادف تواجدها يوم الحادث، على "فيسبوك"، أنها كانت في الحديقة بصحبة شقيقاتها ولسوء الحظ تعرضوا إلى الصعق أثناء السير في مكان معين بالمنتزه.

وقالت: "حاولت إبلاغ الحديقة بالأمر لكنهم لم يأخذوا الموضوع على محمل الجد حتى يغلق المنتزه سريعًا بدلًا من تجاهل الوضع وتعريض أرواح كثيرة للخطر".

وأكدت كارولينو أن المنتزه استدعى مسعفين للكشف على شقيقاتها لكن بعد إصرار قوى منها بإخضاعهم لفحوصات في القلب، مشيرة إلى أن اختها الصغرى أصيبت بحروق طفيفة في قدمها لكنها ستكون بأفضل حال سريعًا.

وأشارت إلى أن المنتزه منع على الفور الزوار من التواجد في المنطقة ذات الجهد الكهربائي العالي، لكن كان القرار متأخرًا لأن عددًا أصيب بالصعق الكهربائي.

ووصفت إدارة فولكانو المائي بـ"سيئة التعامل"، وكانوا حرصين أن لا يعلم أحد من الزوار الآخرين بوجود كهرباء عالية حتى لا يصل الأمر لوسائل الإعلام بدلًا من محاولة إصلاح الوضع وغلق المنتزه.

وأوضحت أنها سمعت أحد رجال الإنقاذ يؤكد للمشرف أن أحد الألعاب المائية سقطت أسلاكها الكهربائية وشعروا على الفور بتخدر في القدمين وأشياء تشع من أجسادهم لكنه رفض الإبلاغ حتى لا يفقد وظيفته حينما تغلق الحديقة.

بعد فحص منتزه فولكانو الذي افتتح عام 2017، بشكل كامل، والتأكد من عدم وجود عيوب في الألعاب المائية، تم افتتاحه مرة ثانية منذ عدة ساعات.