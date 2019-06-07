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الألمان يشاركون في اختيار اسم كوكب خارج المجموعة الشمسية ونجمه

د ب أ
نشر فى : الجمعة 7 يونيو 2019 - 11:46 ص | آخر تحديث : الجمعة 7 يونيو 2019 - 11:46 ص

سيُسمح للرأي العام في ألمانيا لأول مرة باختيار اسم لكوكب ونجمه خارج المجموعة الشمسية.

وسيُتاح للفصول المدرسية والحضانات وجمعيات هواة الفلك المشاركة في تقديم المقترحات بشأن اسم الكوكب ونجمه.

ومن المقرر الإعلان عن الحملة التابعة للاتحاد الفلكي الدولي خلال فعالية بالمركز الألماني للطيران والفضاء في مدينة إيرفورت الألمانية، كما سيُجرى إطلاق موقع إلكتروني خاص بهذه الحملة.

وبحسب بيانات الاتحاد الفلكي للفضاء، فإن الاسمين الحاليين للكوكب ونجمه هما (HD32518) و(HD32518b).

وستتولى لجنة تضم ستة أفراد اختيار خمسة مقترحات من بين إجمالي الأسماء المنتظرة. وسيُتاح للألمان التصويت عليها لاختيار الأفضل منها. وسيُجرى بعد ذلك إبلاغ الاتحاد الفلكي للفضاء بالاسم الفائز ليكون الاسم الرسمي للكوكب ونجمه.


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