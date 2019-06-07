﻿دراسة حديثة: ملامح الرجل الذكورية احتمال قوي على خيانته

أظهرت نتائج دراسة حديثة أن وجه الرجل يمكن أن يكون دليل على خيانته للمرأة، حيث إن هناك بعض العلامات التي تميز الرجل الخائن منها ملامحه الذكورية الشديدة.

التقط القائمين على الدراسة عدة صور لرجال ونساء لم يكونوا صادقين مع شركائهم في الحياة، حسبما وصفوا، وعرضت هذه الصور على مجموعة كبيرة من الجنسين، حيث قيم 293 رجلاً و472 امرأة صور النساء الخائنات، أما صور الرجال التي اعترفت بالخيانة، فخضعت للتقييم من قبل 299 رجالا و452 امرأة؛ حتى تكتشف الدراسة إمكانية معرفة خيانة شريك الحياة من الوجه.

وقال الدكتور يونج زهي فو- أحد المشاركين في الدراسة التي أقيمت في أستراليا، إن العديد من النساء التي شاهدت صور الرجال، أكدت أن الرجل ذو الملاح الذكورية مثل الحاجب الكثيف والشفاة الرقيقة، خائن، وجاءت الإجابات صحيحة بنسبة كبيرة، أما الرجال الذين شاهدوا صور النساء فلم يستطيعوا اكتشاف عدد كبير من السيدات الخائنات، مؤكدين أن مستحضرات التجميل التي توضع بكثرة تخفي كثير من ملامح الوجه الطبيعية- ووفقًا لمجلة "Royal Society Open Science".

وأوضح صاحب الدراسة، أنه يجب إجراء مزيد من التجارب حول الخيانة لكن مع مجموعة أكبر من الرجال والنساء من كبار السن، حتى تكون النتائج سليمة بنسبة كبيرة.

ومن جهتها، أوضحت كريستين نولز، وهي الطبيبة النفسية التي تعمل بجامعة كوين مارجريت البريطانية، أن نتائج الدراسة يمكن أن تكون غير صادقة بنسبة 100%، مشيرة إلى أن أغلب النساء لا تعترف بالخيانة ويمكنهن اخفاء ملامح الخوف والتوتر المصاحبة للاعتراف بهذا الفعل.

وأكدت أن هناك عوامل آخرى يمكن أن يستدل منها على خيانة الرجل، مثلا السلوك والبيئة المحيطة والتربية، ولذلك من الخطأ افتراض أن الرجل الذي يملك ملامح ذكورية قوية خائن، لأن الأمر أكبر من ذلك بكثير، حيث يوجد سلوكيات معقدة تكشف صحة خيانته من عدمها.