شركة مواصلات العمانية تكشف عن جنسيات ضحايا حادث سير بالإمارات

أعلنت شركة النقل الوطنية العمانية (مواصلات)، الجمعة أن 11 هنديا من بين 17 شخصا لقوا حتفهم في حادث سير في دبي.

وقالت شرطة الإمارة إن الحافلة التي تملكها شركة النقل الوطنية العمانية كانت في رحلة بين مسقط ودبي، عندما اصطدمت بلوحة إرشادية مساء أمس الخميس على طريق الشيخ محمد بن زايد السريع في دبي.

وأفادت صحيفة (ذا ناشيونال) الإماراتية أن القنصلية الهندية في دبي رفعت عدد القتلى الهنود في الحادث إلى 12 شخصًا.

وأضافت الشركة في بيان على الإنترنت أن ضحايا الحادث بينهم مواطنان باكستانيان وشخص واحد من كل من أيرلندا وسلطنة عمان، إضافة إلى شخصين لم يتم تحديد جنسياتهما بعد.

وأكدت الشركة "تسليم جثث أربعة ضحايا للعائلات والسفارات ذات الصلة"، دون مزيد من التفاصيل.

وأضافت أن سبعة أشخاص آخرين بينهم شخص في حالة حرجة يتلقون العلاج في المستشفى من إصابات.

وجرى علاج ثمانية آخرين بالفعل.

وأوضحت الشركة أن الحافلة كانت تقل 31 شخصا من دول مختلفة بما في ذلك ألمانيا وقت وقوع الحادث.

وقالت إنها علقت خدمة مسقط-دبي بعد الحادث "حتى إشعار آخر".

وقالت الشرطة إنها بدأت التحقيق في ملابسات الحادث.