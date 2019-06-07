مساعد وزير الداخلية الأسبق يشيد بالمواجهة السريعة لعملية «البطل 14»

قال اللواء محمد زكي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن البيانات الأخيرة التي أصدرتها وزارة الداخلية بشأن مقتل 8 إرهابيين والعثور بحوزتهم 5 بنادق آلية عبوة متفجرة وحزامين ناسفين، تدل على العنف الشديد الذي يسعى الإرهابيين للتعامل به.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الآن»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الجمعة، أن «الإرهابيين يحاولون تبرير موقفهم الحالي للمنظمات التي تدعمهم نتيجة احتواء الموقف عسكريًا واضطرارهم إلى الاختباء في المناطق السكنية والاحتماء بوضعية المدن وكثافة المباني بها».

وتابع: «الله أنقذ الكثير من الأبرياء الذين كانوا سيقسطون ضحايا لتلك الأحزمة الناسفة، والتي ربما كان يُستهدف مسجدًا آخر مثل مجزرة الروضة»، مشيدًا بالمواجهة السريعة للقوات الأمنية لكل المتورطين في العملية الإرهابية التي وقعت فجر أول أيام عيد الفطر، التي جاءت نتيجة وجود قاعدة بيانات متميزة.

واستهدف هجوم إرهابي، فجر الأربعاء الماضي، كمين «البطل 14» بجنوب العريش في شمال سيناء، قبل دقائق من صلاة عيد الفطر، ليسقط عددًا من الشهداء بينهم الملازم أول عمر القاضي من قطاع العمليات الخاصة الذي رفض ترك الكمين وظل يتعامل مع الإرهابيين حتى نفدت ذخيرته.

أعلنت وزارة الداخلية في بيان رسمي، اليوم الجمعة، مداهمة بعض العناصر الإرهابية المتورطة في هجوم «الكمين 14» كانت مختبئة داخل إحدى مزارع جنوب العريش، ما أسفر عن مقتل 8 إرهابيين والعثور بحوزتهم على 5 بنادق آلية، وعبوة متفجرة وحزامين ناسفين.