ألمانيا وروسيا تعتزمان تعزيز الشراكة الاقتصادية بينهما

رغم التوترات السياسية الراهنة، وقعت ألمانيا وروسيا لأول مرة منذ أعوام وثيقة مشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

ووقع وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير ونظيره الروسي ماكسيم أوريشكين اليوم الجمعة خلال المنتدى الاقتصادي في مدينة سانت بطرسبرج الروسية مذكرة تفاهم حول شراكة الكفاءة، والتي تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الروسي المتراجع عبر تكنولوجيات ألمانية، مثل توريد آلات جديدة.

وقال ألتماير عقب توقيع المذكرة: "بالطبع لا تزال المشكلات التي لم تُحل تمثل عائقا كبيرا"، موضحا في المقابل أن المذكرة تضع إطارا للتعاون، مؤكدا في الوقت نفسه أن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية ستظل سارية، "طالما أنه لم يتم إزالة الأسباب التي أدت إلى ذلك إلى حد كبير".

وينتظر الاتحاد الأوروبي تطبيق خطة سلام في منطقة حوض دانوب شرقي أوكرانيا مع الرئيس الأوكراني الجديد فولوديمير زيلينسكي.

وقال ألتماير: "النزاعات أدت إلى تراجع كبير في نمو العلاقات الأوروبية-الروسية، لذلك نعتزم تكثيف هذا التعاون بقدر الإمكان".

وأشار ألتماير إلى افتتاحه مؤخرا مصنع لشركة "دايملر" الألمانية للسيارات بالقرب من موسكو، وقال دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل: "هناك مشروعات استثمارية كبيرة لشركات ألمانية أخرى"، مؤكدا عزمه العمل على حصول الاستثمارات الألمانية في روسيا على الضمانات الضرورية.