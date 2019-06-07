مستشار بـ«ناصر العسكرية»: للمواطن دورا رئيسيا في مكافحة الإرهاب

قال اللواء أركان حرب، محمد زمي الألفي، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن للمواطن المصري دورًا رئيسيًا في مكافحة الإرهاب من خلال الإبلاغ عن العناصر الإرهابية وأماكن اختبائها.

وطالب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الآن»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الجمعة، الشعب بعدم الانسياق وراء المعلومات التي يتم تداولها عن غير الجهات الرسمية، والالتزام بالبيانات الرسمية فقط.

وتوجه بالشكر لرجال القوات المسلحة والشرطة الذين وصفهم بالعين الساهرة والصقور الدائمة التي تدافع وتؤمن وتحمي أرض مصر وجوها وفضائها، متابعًا أن العمليات العسكرية التي شُنت خلال الساعات الماضية تؤكد أن هناك رغبة أكيدة في انتزاع شوكة الإرهاب.

وأضاف أن هذه العمليات لا تتم بجهود الشرطة وحدها وإنما بالتعاون الوثيق بين أجهزة الأمن بكافة اتجاهاتها سواء المخابرات العامة أو الأمن الوطني أو القوات المسلحة، مشيرًا إلى أهمية تقديم المعلومات من أجل تتبع العناصر الإرهابية.

واستهدف هجوم إرهابي، فجر الأربعاء الماضي، كمين «البطل 14» بجنوب العريش في شمال سيناء، قبل دقائق من صلاة عيد الفطر، ليسقط عددًا من الشهداء بينهم الملازم أول عمر القاضي من قطاع العمليات الخاصة الذي رفض ترك الكمين وظل يتعامل مع الإرهابيين حتى نفدت ذخيرته.

أعلنت وزارة الداخلية في بيان رسمي، اليوم الجمعة، مداهمة بعض العناصر الإرهابية المتورطة في هجوم «الكمين 14» كانت مختبئة داخل إحدى مزارع جنوب العريش، ما أسفر عن مقتل 8 إرهابيين والعثور بحوزتهم على 5 بنادق آلية، وعبوة متفجرة وحزامين ناسفين.