أشرف العشماوي: المبادرة تغني القراء عن اللجوء لشراء الكتب المزورة أو الـpdf

مبادرة جديدة تدعو لتبرع الكتّاب بكتبهم لصالح مكتبات عامة



«كل كاتب بيحصل على نسخ مجانية من أعماله، وكل قارئ عنده كتب مش محتاج لها، ولو كل واحد فينا اتبرع بجزء منها لصالح المكتبات العامة وقصور الثقافة فى الأقاليم، حتفرق معاهم كتير، أنا بدأت بمكتبة فى منطقة شبين القناطر، مبادرة سهلة وحاجة ببلاش كده، ممكن تتبناها وزارة الثقافة وتشغل موظفيها فى الفرز والتوزيع، لكن لغاية ما اللجان تتشكل وتقرر وتوافق، ممكن كل واحد يعملها بمبادرة شخصية».

كانت تلك دعوة أطلقها مؤخرا الكاتب والروائى أشرف العشماوى، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، لتلقى صدى قويًا وترحابًا من المثقفين والكُتاب والقراء ومستخدمى «السوشيال ميديا» للمساهمة بها وتطبيقها على نطاق واسع.

على إثر هذه التدوينة تلقى «العشماوى» عدة رسائل لسؤاله عن كيفية التبرع بالكتب التى لديهم وأين؟، كما تلقى وعودًا من كُتّاب ومثقفين وصحفيين بالتبرع بمؤلفاتهم ومؤلفات كثيرة لكُتاب آخرين أصبحوا فى عدم حاجة إليها، فضلًا عن بعض الاتصالات التى تلقاها من دور النشر المختلفة التى قررت دعم الفكرة والتبرع بمجموعات كتب من أحدث إصداراتها وتوصيلها لأكثر من مكتبة على مستوى جميع محافظات مصر.

ويروى أشرف العشماوى فى حديثه لـ«الشروق»، إن المبادرة بدأت فى شهر ديسمبر من عام 2012، بعدما وصلت روايته «تويا» إلى القائمة الطويلة لجائزة البوكر العربية لأفضل عشر روايات عربية لعام 2013، إذ أصبحت مؤلفاته فى قائمة الأكثر مبيعًا، مما يعنى إعادة طبعاتها مرات عديدة، ومع كل طبعة جديدة يصبح من حقه الحصول على 10% من إجمالى الطبعة، أى ما يقارب الـ30 نسخة، ومن هنا كانت الفكرة فى الاستفادة من تلك النسخ المجانية، بإهدائها لقراء لا يملكون المقدرة الشرائية لاقتنائها، حيث يحرمون من القراءة بسبب ضيق ذات اليد وعدم المقدرة على شراء الكتب.



وتابع صاحب «سيدة الزمالك»: «بعد ذلك بدأت أبحث عن المكتبات الصغيرة فى الأقاليم، وأرسل إليهم مجموعات من الكتب التى لا أحتاجها، ثم بدأت بعد ذلك فى التفكير للتبرع بالمزيد من الكتب لصالح المكتبات العامة، لكن ما واجهته من صعوبات فى هذه التجربة جعلنى أتراجع عنها، حيث تشترط المكتبات العامة أن يتم تسليم الكتب وفق إجراءات معقدة مثل «التكويد، ولجان مختصة، ومخازن»، فقررت الاكتفاء بالمكتبات الصغيرة بالأقاليم، وبعض نوادى القراءة، فهى الأحوج إلى تلك الكتب، ولهذا بدأت فى نشر الفكرة على نطاق أوسع، من خلال دعوة الكُتّاب والقراء بالتبرع بالكتب التى لا يحتاجون إليها، لإعادة استخدامها من ناس آخرين يستفيدون منها».

ويؤكد العشماوى أن هناك العديد من الكُتّاب غيره الذين يحرصون على التبرع بالكتب إلى تلك المكتبات بالأقاليم على مدار السنة، أمثال «هشام الخشن، أحمد مراد، حسن كمال، أحمد القرملاوى، عمرو العادلى، والكاتب سيد محمود».

وأشار صاحب «تذكرة وحيدة للقاهرة» إلى أن هذه المبادرة لها أكثر من جانب مضىء، فإلى جانب هدفها الأساسى ودورها الرئيسى فى التشجيع على القراءة، وتوفير الكتب لكل المصريين بجميع المحافظات، فإنها تساعد فى الحد من اللجوء إلى شراء نسخ الكتب المزورة، أو تحميل الكتب المسروقة بصيغة الـpdf، وهو الأمر الذى يضر بصناعة النشر ويهدد مستقبل الصناعة بشكل عام.

وحول دعوته لوزارة الثقافة، للمشاركة فى المبادرة، يقول العشماوى: «وزارة الثقافة تملك عددا كبيرا من قصور الثقافة والمكتبات العامة فى جميع محافظات مصر، ولديها عشرات المخازن المكدسة بالكتب، ومنها إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب، والمركز القومى للترجمة، فلماذا لا تمد هذه القصور والمكتبات بهذه الكتب، إما للاستعارة أو بفتح منافذ لبيعها بأسعار زهيدة، مثلما تفعل فى معرض الكتاب، وهو ما يدل على أن لديهم كميات هائلة من تلك الكتب المكدسة، ولهذا فكرت فى دعوتهم، بخاصة أننى أرى وزيرة الثقافة شخصية متحضرة ومتنورة، وتسعى لبذل جهد محمود فى مجال نشر الثقافة، لكن للأسف لم أتلقَ أى اتصال حتى هذه اللحظة».

وهذه الدعوة التي يقدمها المستشار أشرف العشماوي، إلى وزارة الثقافة، ليست الأولى من نوعها حيث قدم إلى وزارة الثقافة دعوة في ديسمبر الماضي وبالتزامن مع دورة معرض القاهرة للكتاب في يوبيل الذهبي، يطالب فيها بتكريم عدد من المبدعين، أمثال "صنع الله إبراهيم، بهاء طاهر، إبراهيم عبد المجيد، نجيب طوبيا" لتكريمهم خلال دورة المعرض، بخاصة أن هؤلاء تحديدًا بدأو الكتابة والنشر في عام 1959،أى منذ 50 عامًا مع المعرض الأول للكتاب، وكانت مؤلفاتهم مشاركة في الدورة الأولى للمعرض، وهى الدعوة التي لم تلقى صدى أيضًا، ليتسأل العشماوي في ختام كلمته: "لماذا ننتظر أن يموت المبدعون حتى نكرمهم؟".



