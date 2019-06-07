مجموعة ليما تدعو روسيا والصين للمساعدة في حل أزمة فنزويلا

دعت مجموعة ليما للدول الأمريكية يوم الخميس المجتمع الدولي إلى ممارسة المزيد من الضغط على الحلفاء الرئيسيين للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو للمساعدة في حل ما وصفته بأنه أزمة إقليمية.

وأكد بيان صدر عقب اجتماع في مدينة جواتيمالا على "أهمية تعميق الاتصالات مع الدول التي ما زالت تدعم نظام نيكولاس مادورو غير الشرعي، وخاصة روسيا والصين وكوبا وتركيا، وحثهم على أن يكونوا جزءًا من الحل لأزمة لها تأثير متزايد في المنطقة".

وأدانت مجموعة ليما "الهجمات المنهجية" ضد الجمعية الوطنية، برئاسة زعيم المعارضة خوان جوايدو، الذي يخضع العديد من أعضائه للتحقيق بتهمة الخيانة وتهم أخرى مشابهة.

كما رفضت مجموعة ليما دعوة مادورو لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة وأصرت على ضرورة تنحيه وأن تنظم حكومة انتقالية انتخابات رئاسية "حرة ونزيهة وشفافة".

ووقع على البيان كل من الأرجنتين والبرازيل وكندا وتشيلي وكولومبيا وكوستاريكا وجواتيمالا وهندوراس وبنما وباراجواي وبيرو.

يذكر أن مجموعة ليما تشكلت في عام 2017 للبحث في حل إقليمي للأزمة الفنزويلية.