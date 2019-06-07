المحكمة البريطانية العليا تبرئ بوريس جونسون من مزاعم مالية بشأن بريكست

قضت المحكمة العليا في بريطانيا اليوم الجمعة، بأنه لا يتعين على بوريس جونسون ، وزير خارجية بريطانيا السابق والأوفر حظا لخلافة تيريزا ماي في منصب رئيس الوزراء، المثول للمحاكمة بسبب مزاعم بأنه ضلل الناخبين، أطلقها خلال حملة الاستفتاء على خروج بريطانيا من التكتل في عام 2016 .

وكان محامو جونسون قد تقدموا باستئناف ضد حكم محكمة ابتدائية في الشهر الماضي قضت بمثوله بتهمة سوء السلوك أثناء تولي منصب عام.

وشارك وزير الخارجية السابق في قيادة حملة "فوت ليف" التي زعمت أن بريطانيا ستوفر 350 مليون جنيه إسترليني (447 مليون دولار) أسبوعيًا من المدفوعات لميزانية الاتحاد الأوروبي إذا تركت التكتل.