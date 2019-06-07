أحدث الأقمشة لعام 2019 لتفصيل فساتين السواريه

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تتطلع كل فتاة إلى الظهور بإطلالة جذابة خلال المناسبات، وبما أن أكثرهن يتجهن إلى تفصيل الفساتين؛ نقدم لهن أحدث أنواع وخامات الأقمشة طبقًا لموضة هذا العام.

وبشكل عام فإن أهم ألوان الأقمشة هذا العام هي درجات الأزرق، والموف الغامق، والبيبي روز، والتركواز والأصفر، والنبيتي الغامق.

1. فتافيت السكر

تتصدر قماشة فتافيت السكر بقوة موضة أقمشة التفصيل هذا العام، فهي تعطي صاحبتها إطلالة مبهرة تتناسب مع المناسبات الليلية ولا تحتاج لإكسسوارات فهي كافية لإطلالة متكاملة، وتتكون القماشة من لون واحد ولونان مدرجان تكتسي بالحبيبات اللامعة.

2. الفيلفيت

ظهرت أقمشة الفيليفت لأول مرة هذا العام، حيث تصدرت الموضة العالمية لتصاميم فساتين السواريه، وهي ذات ملمس قطيفة ناعم ولامع.

3. ساتان صالونات

لا تزال أقمشة الساتان الصالونات والعادية تتربع على عرش أقمشة الفساتين السواريه، فهي تناسب جميع الأذواق بألوانها المتنوعة ما بين الهادئ والصارخ واللامع والمط.

4. ساتان ألدا مودة

نفس الحال بالنسبة لأقمشة الساتان الألدا موضة، فهي لا غنى عنها إذا أردتي تفصيل فستان بسيط.