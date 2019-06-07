الخارجية الروسية: أمريكا تفسد العلاقات التجارية بين دول العالم

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن "ما يفعله الأمريكان في العالم هو إفساد للعلاقات التجارية بين الدول" .

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - في تصريح لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة على هامش أعمال منتدى بطرسبورج الاقتصادي- "إن المنتدى يتيح اقتراح شيء جديد للعالم، ويجب أن تولي واشنطن اهتماما أقل بالسياسيين، فأثرهم كبير وعليهم الخجل لأنهم ولسنوات نادوا بعدم تأثير السياسية على الاقتصاد والأعمال أما ما يفعلونه في العالم هو تأثير على الأعمال وإفساد للعلاقات التجارية".

وأضافت أن مستقبل العلاقات مع بريطانيا سيكون مشرقا في مختلف المجالات، لا سيما بعد مغادرة رئيسة الوزراء تيريزا ماي وحكومتها.

يُذكر أن منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي انطلق - أمس - في مدينة سان بطرسبورج الروسية، ويستمر حتى الثامن من يونيو الجاري، ويعد حدثا سنويا اقتصاديا روسيا يُعقد منذ عام 1997، ويشارك فيه بشكل أساسي مدراء أكبر الشركات الروسية والأجنبية ورؤساء دول ورؤساء حكومات.