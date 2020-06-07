عمدة مدينة أتلانتا: أشعر بـ«الاشمئزاز» من استحضار ترامب لاسم جورج فلويد

في رد فعل على استدعاء الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي الجمعة، لاسم المواطن الأمريكي جورج فلويد والذي قتل بعد اعتقاله بعنف من شرطة مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية، في 25 مايو الماضي، قالت عمدة مدينة أتلانتا الأمريكية، كيشا لانس بوتومز إنها "ببساطة تشعر بالاشمئزاز" من ذلك الاستدعاء.

وبحسب موقع «CNN»، قالت بوتومز في مقابلة لها على محطة سي إن إن، اليوم الأحد: "أعتقد أنه إذا كان للرئيس أن يقول أي شيء، لكان من الأنسب التحدث عن عائلة فلويد، يدل هذا فقط على أن هذا الرئيس غير قادر على إبداء أي نوع من التعاطف. إنه يخطئ دائمًا مرارًا وتكرارًا، وأعتقد أننا يجب أن نتوقف عن توقع المزيد منه".

وكان ترامب قال خلال مؤتمر صحفي أقيم الجمعة حول صدور تقرير الوظائف لشهر مايو الماضي في الولايات المتحدة، إنه يأمل "أن ينظر جورج من السماء الآن ويقول هذا شيء عظيم يحدث في هذا البلد. إنه يوم عظيم بالنسبة له. إنه يوم عظيم للجميع. إنه يوم عظيم ورائع من حيث المساواة".

وفقا لسي إن إن أكد ترامب في حديثة عن فلويد أن "العدالة القائمة على المساواة بموجب القانون يجب أن تعني أن كل أمريكي يتلقى معاملة متساوية في كل لقاء مع تطبيق وإنفاذ القانون بغض النظر عن العرق أو اللون أو النوع أو العقيدة، يجب أن يتلقوا معاملة عادلة من إنفاذ القانون".

وكان ترامب، أدان وفاة فلويد وأعرب عن دعمه للاحتجاجات السلمية. لكنه تعرض لانتقادات لأنه لم يتخذ موقفا واضحا ضد العنصرية المنظمة ولم يبد تعاطفا كافيا مع تدفق الغضب في جميع أنحاء البلاد.