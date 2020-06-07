«بحوث الصحراء»: إنتاج محاصيل العلف المتحملة للملوحة بالتعاون مع «زراعة مطروح»

قال الدكتور نعيم مصيلحي، رئيس مركز بحوث الصحراء، إن مركز البحوث التطبيقية بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح تمكن من خلال وحدة بحوث المراعي، من تنفيذ عدة تجارب لزراعة النباتات العلفية المبشرة لاستخدامها في تغذية الأغنام والإبل والأبقار، وذلك لأول بعدة مواقع رعوية بمحافظة مطروح.

وأضاف مصيلحي، أنه من الضروري الاستفادة من المياه قليلة الجودة والمياه المالحة غير المستغلة خاصة التي يتم استخراجها بواسطة السوندات أو المياه الجوفية وتكون مرتفعة الملوحة وغير صالحة للشرب.

وأشار المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح أن البرنامج يقوم على زراعة عدد 40000 الف شتلة اعلاف نبات البانيكم المتحمل للملوحة بمقر مركز البحوث التطبيقية من خلال البرتوكول الموقع بين مركز التنمية المستدامة ومحافظة مطروح متمثلا في مديرية الزراعة بحضور مهندسي مديرية الزراعة بمطروح وذلك لإنتاج محاصيل أعلاف متحملة للملوحة ليتم زراعتها بالحقول الإرشادية بواحة سيوة.

"ومن المعروف أن البانيكم"، نبات جديد تم تجربة زراعته في محافظة مطروح وذلك بعد معاناة أهالي محافظة مطروح من مربي الأغنام والأبل في السنوات الأخيرة من مشكلة نقص المراعي الطبيعية والمساحات الخضراء نتيجة لانحسار سقوط الأمطار، حيث تسبب ذلك في لجوء المربين إلى الأعلاف والتي تتميز بارتفاع اسعارها وعدم جودتها مقارنة بالمراعي الطبيعة.