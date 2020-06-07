تقرير: الصين تعتبر خطط جونسون بشأن هواوي اختبارا حاسما للعلاقات

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قال سفير الصين لدى المملكة المتحدة ليو شياومينج، إن خطط رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للبحث عن بدائل لشركة هواوي تكنولوجيز الصينية فيما يتعلق بشبكات الجيل الخامس للاتصالات اللاسلكية، قد تعرقل مشاريع شركات صينية لبناء محطات طاقة نووية وشبكة سكة حديد فائقة السرعة "إتش إس2"، حسبما ذكرت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية اليوم الأحد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن التقرير أن شياومينج أشار إلى أن بكين تعتبر القرار بشأن هواوي "اختبارا حاسما بشأن إذا ما كانت بريطانيا شريكا حقيقيا وصادقا للصين".

وأوضح التقرير أن تصريحات السفير الصيني جاءت خلال لقاء مع قادة أعمال بريطانيين، مضيفا أن كلماته "تم تفسيرها باعتبارها تهديدا لأولئك الحاضرين".

ووفقا للتقرير، تعتزم شركة تشاينا جنرال نيوكلير باور كورب الصينية للطاقة النووية بناء مفاعلها النووي في برادويل في مقاطعة إسكس جنوب شرقي بريطانيا.

وللصين حصة أقلية في محطتين للطاقة النووية في هينكلي بوينت في سومرسيت وسايزويل سي في سوفولك، والمحطتان تعملان بالشراكة مع شركة كهرباء فرنسا "إي دي إف".