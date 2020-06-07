الخارجية الإيرانية: مستعدون لتبادل باقي السجناء مع الولايات المتحدة

أعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اليوم الأحد عن استعداد بلاده لتبادل الإفراج عن باقي السجناء مع الولايات المتحدة.

وقال المتحدث عباس موسوي، في تصريح لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، :"لو توفرت ظروف تبادل السجناء، فإننا مستعدون للإفراج عن سائر المواطنين المعتقلين في الولايات المتحدة وإعادتهم إلى البلاد".

وكانت عائلة المحارب الأمريكي المخضرم مايكل وايت المحتجز منذ عامين في إيران قد أعلنت مؤخرا أنه تم إطلاق سراحه.

وجاء هذا بعد وصول الباحث الإيراني سيروس عسكري إلى بلاده بعدما ظل معتقلا لسنوات في الولايات المتحدة.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" في مايو الماضي فإن إيران تحتجز ما لا يقل عن أربعة أمريكيين، بينهم ثلاثة على الأقل من أصل إيراني. وتقول إيران إن حوالي 24 إيرانيا محتجزون في الولايات المتحدة.