 صحة جنوب سيناء تطلق دورات تدريبية لعمال النظافة على طرق فصل النفايات والوقاية الشخصية - بوابة الشروق
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صحة جنوب سيناء تطلق دورات تدريبية لعمال النظافة على طرق فصل النفايات والوقاية الشخصية

رضا الحصري
نشر فى : الأحد 7 يونيو 2020 - 3:59 م | آخر تحديث : الأحد 7 يونيو 2020 - 4:00 م

نظمت مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد، دورة تدريبية لتدريب عمال شركة النظافة بمستشفى أبورديس المركزي على طرق فصل النفايات، وارتداء وخلع الواقيات الشخصية والتخلص منها بالطريقة الصحيحة، وغسل اليدين للتخلص من الميكروبات.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة، إن المديرية تستهدف تدريب العمال بجميع المستشفيات على طرق التخلص الأمن من المخلفات الطبية، نظرًا لما تمثله من خطورة علي البيئة وبكتريا وفيروسات وفطريات، تسبب الأمراض والأوبئة سريعة الانتشار.

وأضاف وكيل وزارة الصحة: "كما نستهدف الحفاظ على صحة وسلامة عمال النظافة، خاصة مع انتشار جائحة فيروس كورونا، فكان لزامًا علينا أن نوعيهم بالطرق الصحيحة لارتداء وخلع الواقيات الشخصية، وكيفية الاعتناء بنظافة اليدين بعد العمل".

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